Osmaniye İlkokulunda çalışmalar başladı

Eğitime verdiği destekle vatandaşların büyük takdirini toplayan Alaşehir Belediyesi, Osmaniye Mahallesindeki İlkokulda da çalışmalara başladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’ın talimatları doğrultusunda ilçede eğitimden sağlığa birçok alanda vatandaşlara hizmet veren Alaşehir Belediyesi, eğitime de büyük önem veriyor. Eğitime verdiği desteklerle vatandaşların takdirini toplayan Alaşehir Belediyesi, Osmaniye İlkokulu bahçesinde çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Şimdiye kadar birçok okulda asfalt, oyun grubu ve peyzaj çalışmaları yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Öğrenciler bizim geleceğimiz. Alaşehir Belediyesi olarak, her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Ekiplerimiz Osmaniye İlkokulunda çalışmalara başladı. İnşallah çalışmalar kısa sürede bitecek yapılan çalışmalar öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.