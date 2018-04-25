MANİSA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:27

Sakarya’nın yağmur suyu çilesi sona eriyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde her yağmur sonrası yaşanan taşkın sıkıntısına son vermek için yağmursuyu hattı döşeme çalışmasına başladı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel...

Sakarya'nın yağmur suyu çilesi sona eriyor
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde her yağmur sonrası yaşanan taşkın sıkıntısına son vermek için yağmursuyu hattı döşeme çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehzadeler ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde yağmursuyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. Mahallenin taşkın sıkıntısına son vermek için Yamanlar Caddesi ve 1133. Sokak’ta yürütülen çalışma ile vatandaşların derdine çözüm olunacak. Kenan Evren Sanayi Sitesi’nin eski yeri olan noktada yapılan çalışma nedeniyle mahalle sakinleri büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sakarya Mahalle Muhtarı Orhan Oktay, mahallelerinde başlayan yağmursuyu hattı döşeme çalışması için teşekkür ederek, “Yağmursuyu hattı döşenmesi için MASKİ’ye dilekçe vermiştik. Çalışmalar başladı. Yağışlı havalarda sıkıntı yaşıyorduk. İnsanlar karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyordu. Şimdi bu sıkıntımıza son veriliyor. Eskiden burası sanayi sitesiydi. Daha önce bu noktada böyle bir çalışma yapılmamış. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’u çok başarılı buluyor ve yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.
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