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01 Mayıs 2018 Salı 11:43

Salihli Belediyespor hentbolda 2. Lige tutundu

Salihli Belediyespor bünyesinde 2017 yılında açılan ve kısa zamanda büyük başarılara imza atarak 2. Lige yükselen Hentbol Takımı, zorlu rakiplerle mücadele ettiği ilk sezonda ligde kalmayı başardı. Eskişehir ve Bursa’da oynanan play-out...

Salihli Belediyespor hentbolda 2. Lige tutundu
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Salihli Belediyespor bünyesinde 2017 yılında açılan ve kısa zamanda büyük başarılara imza atarak 2. Lige yükselen Hentbol Takımı, zorlu rakiplerle mücadele ettiği ilk sezonda ligde kalmayı başardı. Eskişehir ve Bursa’da oynanan play-out müsabakalarında 5 takım ile mücadele eden Yeşil-beyazlılar, aldığı 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile grup birincisi olarak 2. Ligde kaldı.

Salihli Belediyespor Hentbol Takımının alt yapıdan yetişen oyunculardan kurulduğunu belirten Antrenör Yasin Nişli, “2. Lige yükseldiğimiz ilk sene zorlu rakiplerle oynadık. Salihlimizin gençlerinden oluşan takımımız, play-out maçlarında güçlü rakipler karşısında çok iyi mücadele ederek yeni sezonda da 2. Ligde kalmayı başardı. Oyuncularımı kutluyorum ve bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yeni sezonda da Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 2. Liginde Manisa’yı temsil edecek olan Salihli Belediyespor Hentbol Takımı ile Antrenör Yasin Nişli’yi kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Kısa bir sürede büyük bir başarıya imza atarak 2. Lige yükselen ve ligde kalmayı başaran sporcularımız ile Antrenör Yasin Nişli’yi kutluyorum. Yeni sezonda, Hentbol Takımımıza 2. Ligde başarılar diliyorum” diye konuştu.
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