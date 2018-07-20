MANİSA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 13:50

Salihli Belediyespor kondisyon yüklüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Razlı Tesisleri’nde devam eden Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Salihli Belediyespor, kondisyon çalışması yaptı.Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Manisa’yı temsil edecek olan ligin yeni ekibi Salihli Belediyespor,...

Salihli Belediyespor kondisyon yüklüyor
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Yeni sezon hazırlıklarını Razlı Tesisleri’nde devam eden Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Salihli Belediyespor, kondisyon çalışması yaptı.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Manisa’yı temsil edecek olan ligin yeni ekibi Salihli Belediyespor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Teknik Direktör Ozan Dombaz ve yardımcı antrenörler Murat Kahraman, Yusuf Sapmaz ve İbrahim Güneş yönetiminde Razlı Tesisleri’nde devam ederken, teknik ekip Yeşil-beyazlı futbolculara kondisyon yüklüyor.

Sezon hazırlıklarını günde yaptıkları çift antrenmanla sürdürdüklerini ifade eden Teknik Direktör Dombaz, sabah ve öğleden sonra yaptıkları antrenmanda ise güç, denge ve kondisyon ağırlıklı çalıştıklarını belirtti. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar olarak kenetlendiklerini vurgulayan Dombaz, başarıya ulaşmak için takım halinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Öte yandan sezon hazırlıklarını sürdüren Salihli Belediyespor’a, antrenman öncesi Bedesten Çarşısı esnafları ziyaret ederek, futbolculara baklava ikram edip, BAL’da başarılar diledi. Teknik Direktör Ozan Dombaz ise yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı Bedesten Çarşısı esnaflarına teşekkür etti.
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