Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Adem Başaran:

Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) 4 yıl aradan sonra yeniden yükselen Salihli Belediyespor’un başarılı Teknik Direktörü Adem Başaran, İHA’ya konuşarak, BAL’ın memleketi Salihli’ye hayırlı olmasını diledi. İlk yılında Süper Amatör Küme de bir A Takımı çalıştırdığını ifade eden Başaran, Futbolda Salihli’nin yerinin buralar olmadığını söyledi. Başaran, “İlk başlangıcı benim için çok iyi oldu. Kendi şehrimin şampiyonluğunda Adem Başaran ismi varsa ne mutlu bana” dedi.

BAL’ın tüm ilçe ile kendilerine inananlara hayırlı olmasını dileyen Başaran, “Başta bize güvenerek, çok güzel ortamlar hazırlayan Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

Salihli’nin yıllardır üst liglere aç olan bir ilçe olduğunu belirten Başaran, “Salihli için, Salihli’nin futbola açlığını ve ne kadar çok sevdiğini biliyorduk. Bu anlamda lig boyu hata yapmamamız gerektiğini, zaten çok iyi biliyorduk. Karakterli ve kaliteli futbolcularla lige başladığımızda biz buna inanıyorduk. İyi bir dönem geçirdik, ama bu dönemleri atlatırken çok zorlu yollardan geçtik. Bazen yeri geldi işimizi yapamaz durumlara geldik. Arada çalışamayacak ortamlar yaşadık, ama onları destekçilerimizle birlikte aşmasını da bildik. Bölgesel Amatör Ligin ve 3.Ligin, Salihli için küçük kriterler olduğunu ve Salihli’nin yerinin çok yükseklerde olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse, inşallah bu bir ışıktır. Biz bu ışığı yakarak, görevimizi layıkıyla yaptığımıza inanıyorum. Bu şampiyonluğu Salihli’de yaşayan, Salihli ile kalbi, nabzı atan her insana armağan ettik. Herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Futbolda Salihli’nin yerinin buralar olmadığını belirten Başaran, “Bundan sonraki süreçte herkese başarılar diliyorum. İnşallah Salihli çok daha iyi yerlere gelir. Ben memleketim Salihli’nin üst liglere çıkması için hep dua edeceğim. Hep arkasında olacağım. Biz olsak da, olmasak da hiç önemli değil. Bundan sonraki süreç, bizim şehrimiz için, futbola aç bir şehir için bir çığır olur” diye konuştu.

Antrenörlük hayatında ilk kez bir A Takım çalıştırdığını vurgu yapan Başaran, “Kadromuzda profesyonel anlamda kaliteli oyuncularımız vardı. Bunları yönetmek kadar zor bir şey yok. Ben bir zorluğu, bu yükü, 160 bin kişinin yükünü sırtıma aldığımı çok iyi biliyorum. Bunu yaşadıkça hissettim. İlk başlangıcı benim için çok iyi oldu. Kendi şehrimin şampiyonluğunda Adem Başaran ismi varsa ne mutlu bana. Ben bu anlamda Salihli Belediyespor’a, bize kattıkları için, bize güvendikleri için, Salihli halkına çok çok teşekkür ediyorum” dedi.