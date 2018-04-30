MANİSA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:11

Salihli Belediyespor U15 takımı Manisa şampiyonu

Manisa’da oynanan play-off final maçında rakibi Dış Mahalle Yıldırımspor’u 2-1 yenen Salihli Belediyespor U15 takımı şampiyon oldu.Salihli Belediyespor U15 Futbol Takımı, Manisa’da oynanan play-off final maçında rakibi Dış Mahalle Yıldırımspor’u...

Salihli Belediyespor U15 takımı Manisa şampiyonu
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Manisa’da oynanan play-off final maçında rakibi Dış Mahalle Yıldırımspor’u 2-1 yenen Salihli Belediyespor U15 takımı şampiyon oldu.

Salihli Belediyespor U15 Futbol Takımı, Manisa’da oynanan play-off final maçında rakibi Dış Mahalle Yıldırımspor’u 2-1’lik sonuçla yenerek, Manisa şampiyonu oldu. Teknik Sorumlu Selçuk Hacı yönetimindeki Salihli Belediyespor U 15 Takımı, elde ettiği bu başarı ile Manisa’yı Türkiye Şampiyonasında temsil edecek. Salihli Belediyespor alt yapı U 15, U 16 ve 19 takımlarının büyük bir başarıya imza atarak Manisa Şampiyonu olduğunu belirten Teknik Sorumlu Hacı, “Türkiye Şampiyonasında da aynı başarıyı tekrar ederek Salihlimizi ve Manisa’mızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya teşekkür ediyorum ” dedi.

Manisa şampiyonu olan Salihli Belediyespor U 15 Futbol Takımı ile Teknik Sorumlu Selçuk Hacı’yı kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Şampiyonasında genç oyunculara başarılar diledi.
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