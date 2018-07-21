Salihli cazibe merkezi haline gelecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Salihli’nin prestij caddeleri Avar ve Şüheda Caddeleri ile ilçeye cazibe merkezi kazandıran Masal Ormanında incelemelerde bulundu.

İl genelinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli’de hayata geçirdiği projelerle ilçeyi cazibe merkezi haline getiriyor. Avar ve Şüheda Caddelerini prestij caddeleri haline getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Masal Ormanı ile de vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri bir alanı Salihlililerin hizmetine sundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Kemal Özveren ve Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Salihli’nin çehresinin Manisa Büyükşehir Belediyesi ile değiştiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Salihli ilçemizde GEDİZ A.Ş’nin ve AKSA Gazın altyapı çalışmaları ile Şüheda caddesinde de MASKİ’nin yağmur suyu çalışmaları vardı. Bu çalışmalardan sonra gerek Avar Caddesi gerekse de Şüheda Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nce çalışma başlatıldı. Avar Caddesi’nde çalışmalar tamamlandı. Vatandaşlarda büyük memnuniyet var. Şüheda caddesinde de yaklaşık yüzde 80’i tamamlandı. Bu çalışmalar da tamamlanınca Salihli daha da güzelleşecek, vatandaşlarımız yenilenmiş, aydınlık caddelerde huzurlu bir şekilde gezebilecekler” dedi.

Masal Ormanı’nın vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız nasıl Manisa Merkezde Atatürk Kent Park ile cazibe merkezi oluşturduysa buna benzer yerleri buldukça oluşturmaya bu tarz projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Turgutlu Irlamaz Vadisinde rekreasyon alanı yaptık. Salihli’de Masal Ormanı yaptık. Gördes’te Şehit Makbule Hanım Kent Meydanını yaptık. Yer buldukça buna benzer güzel projeleri ortaya çıkartıyoruz. Vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturduk. Diğer ilçelerimizden de buraya gelenlerin olduğunu duyuyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar” diye konuştu.