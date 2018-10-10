Salihli’de 2. fotomaraton heyecanı başlıyor

Salihli Belediyesi ve Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD) işbirliğinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı Kültür Bakanlığı katkılarıyla bu yıl 2.’si düzenlenen fotoğraf yarışması başlıyor.Kentin doğal, tarihi ve kültürel...

Salihli Belediyesi ve Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD) işbirliğinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı Kültür Bakanlığı katkılarıyla bu yıl 2.’si düzenlenen fotoğraf yarışması başlıyor.

Kentin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri ile ilçede yaşayan yöre insanlarına ait değişik görüntülerin amatör ve profesyonel fotoğrafçılar eşliğinde ortaya çıkarılması amacıyla 11-12-13-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışmada, ünlü fotoğraf sanatçıları Yrd. Doç. Dr. Alaattin Kanlıoğlu, Hüsnü Demirel, Levent Yavuz, Nadire Günday seçici kurul üyeliği yapacak. Etkinlikte derece alan eser sahiplerine 3 adet 2 bin 500 TL Salihli Belediyesi Başarı Ödülü, bir adet bin TL Salihli Belediyesi Özel Ödülü ve bir adet 500 TL mansiyon ödülü ile SALFOD tarafından 500 TL ödül verilecek.

Yarışma boyunca, Kent Müzesi, Gökeyüp Mahallesi, Atatürk Prestij Caddesi ile Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda sergi ve sunumların yapılacağı öğrenilirken, Salihli Belediyesi 2. Fotomaraton etkinliği, 14 Ekim Pazar günü yapılacak ödül töreni ile son bulacağı öğrenildi.