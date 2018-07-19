MANİSA:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 18:07

Salihli’de 24. Şeftali Şenliği başlıyor

Manisa’nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi’nde düzenlenecek olan geleneksel 24. Şeftali Şenliği 20 Temmuz’da (yarın) başlıyor.Salihli Belediyesinin kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediği geleneksel 24. Adala Şeftali Şenliği...

Salihli'de 24. Şeftali Şenliği başlıyor
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Manisa’nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi’nde düzenlenecek olan geleneksel 24. Şeftali Şenliği 20 Temmuz’da (yarın) başlıyor.

Salihli Belediyesinin kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediği geleneksel 24. Adala Şeftali Şenliği başlıyor. Şarkıcı Başak Çuha’nın konseriyle başlayacak olan şenliğin 2. gününde ise “Memleketim Manisa” klibi ile tanınan Ankaralı Serpil Yeni sahne alacak. 24.Şeftali Şenliği’nin final günü olan pazar günü ise Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Turgay Başyayla sahne alarak, Salihlililerle buluşacak. Kültürel ve sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2 gün 3 gece devam edecek olan geleneksel 24. Şeftali Şenliği’nin Cuma akşamı başlayacağını söyledi. Başkan Kayda, “Düzenlediğimiz sosyal etkinlik ve şenlikler ile vatandaşlarımızı günlük hayatın stresinden bir nebzede olsun uzaklaştırarak onların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Şenliklere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz “ dedi.
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