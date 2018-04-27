Salihli’de 3 boyutlu Atatürk görseline büyük ilgi

Salihli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’na yerleştirilen 3 boyutlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk görseli, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, 7’den...

Salihli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’na yerleştirilen 3 boyutlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk görseli, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, 7’den 70’e herkes Atatürk’le hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında da Milli Birlik ve Demokrasi Meydanında yer alan 3 boyutlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk görseli, herkes tarafından çok beğenilmişti.

Salihli Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 98. kuruluş yıl dönümü ve dünyada sadece ülkemizde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuk sevgisini ve silah arkadaşlarını gösteren 3 boyutlu görseli vatandaşların beğenisine sundu. Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’na konulan 3 boyutlu Atatürk görseline yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekilerek bu güzel anı ölümsüzleştirdi.

Böylesine özel günlerin anlam kazanması için belediye olarak birçok farklı proje ve etkinliğe imza attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının hatırasını yaşatmak için yaptığımız çalışmanın herkes tarafından beğenilmesi bizleri de sevindiriyor” dedi.