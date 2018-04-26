MANİSA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 18:10

Salihli’de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği ’TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ açıldı.Okul bahçesinde gerçekleştirilen fuara Kaymakam Turgut Çelenkoğlu,...

Salihli'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı
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Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği ’TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ açıldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen fuara Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Şuayip Serbes ve Yıldıray Demirtaş, okul müdürleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi ve Salihli Halk Oyunları Derneğinin “Zeybek” gösterisi yer aldı.

Protokol üyeleri daha sonra danışman öğretmenler ve öğrencilerin hazırladığı 20 TUBİTAK projesinin okul bahçesinde sergilendiği stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgiler aldı. Fuarın çok yararlı olduğunu ifade eden Okul müdürü Abdülbaki Türken, ’TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın proje yapan öğrencilere de ilham kaynağı olduğuna vurgu yaptı. Fuarda dikkat çekici projelerinde olduğunu belirten Türken, bu projelerle ilgili patent başvurusu yapacaklarını söyledi.
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