Salihli’de belediye meclisi temmuz toplantısını gerçekleştirdi

Salihli Belediye meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın şehir dışında olması nedeniyle Meclis Başkan Vekili Sebahattin Tekdal Başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda belediye meclisi 11 gündem maddesini görüşüp, karara bağladı.

Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantıda, ilk olarak 2019 yılında alınacak olan ilan reklam vergisinin ödeme dönemleri belirlendi. Toplantıda ilan ve reklam vergilerini ödeme dönemi ise Mayıs ve Kasım ayı olarak kararlaştırıldı.

Temmuz ayı toplantısında mülkiyeti Salihli Belediyesine ait Poyrazdamları Mahallesi 54 pafta 2903 parselde bulunan 1 adet meskenin lojman olarak İlçe Müftülüğüne tahsis edilip edilmeyeceği talebi ile Güneş Mahallesi’nde bulunan caminin yıkılarak yeniden yapılması talebi Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna, Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan Altınordu Ortaokulu çevresindeki çekme mesafelerinin düşürülmesi talebi ise İmar Komisyonuna havale edildi. Kurtuluş Mahallesi 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219 ve 2838 adalarda imar planı değişikliği talebine MHP ve AK Partili meclis üyeleri kabul, CHP’li meclis üyeleri ret oyu verirken, talep oy çokluğu ile kabul edildi.

Şehir merkezine doğalgaz dağıtımı için 3 bölgede basınç düşürme bölge regülatörü tesisi kurulması amacıyla Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ye yer tahsis edilmesi talebi ve Sart Mahallesi’nde bulunan Özel Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan arsanın sosyal tesis alanı olarak tahsis edilmesi talebi ise oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan Salihli Belediye meclisi Ağustos ayında tatil nedeniyle toplanmayacağı, Eylül ayı toplantısını ise 4 Eylül 2018 Salı günü saat 21.00’de gerçekleştirileceği öğrenildi.