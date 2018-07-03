Salihli’de borç yapılandırma anlatıldı

Manisa Vergi Dairesi Başkanvekili Ramazan Yaşar, tüm vergilerin "7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" kapsamında yapılandırılabileceğini ifade ederek, yapılandırma için son günün ise 31 Temmuz olduğunu...

Manisa Vergi Dairesi Başkanvekili Ramazan Yaşar, tüm vergilerin "7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" kapsamında yapılandırılabileceğini ifade ederek, yapılandırma için son günün ise 31 Temmuz olduğunu söyledi.

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile ilgili olarak, Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı ve Salihli Adil Oral Vergi Dairesi tarafından, Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, esnaf odası başkanları ile mükelleflerin katıldığı bilgilendirme toplantısında konuşan Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar, söz konusu kanun ile vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını ve yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimlerin sağlanacağını söyledi. Yapılandırmanın vatandaşlara vergi borçlarını ödemelerinde büyük kolaylık sağladığını belirten Yaşar, “Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da kanun kapsamda yapılandırılabilmektedir. Ayrıca YURT-KUR’dan kredi alan öğrenciler, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu kanuna göre yapılandırılarak ödenebilmektedir” dedi.

Yaşar, kanundan yararlanmak isteyen vatandaşların başvuruları 31 Temmuz 2018, matrah ve vergi arttırımı için ise 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi.

Bilgilendirme toplantısında Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdür Vekili Mehmet Uslu ise söz konusu kanun ile ilgili olarak vatandaşları slayt gösterisi eşliğinde bilgilendirdi.