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24 Nisan 2018 Salı 13:49

Salihli’de çocuk şenliği yapıldı

Salihli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında 1. Çocuk Şenliği’ni gerçekleştirdi.Tüm çocukları Gümüşçayı’nda buluşturan etkinlikte geleneksel yarışmalardan olan halat çekme, çuval ve...

Salihli'de çocuk şenliği yapıldı
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Salihli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında 1. Çocuk Şenliği’ni gerçekleştirdi.

Tüm çocukları Gümüşçayı’nda buluşturan etkinlikte geleneksel yarışmalardan olan halat çekme, çuval ve yumurta yarışı, sandalye kapmaca, yüz boyama, ip atlama, kar fırtınası, tahta bacak ile palyaço gösterileri yer aldı. Müzik konseri ile sona eren programda çocuklara sınırsız pamuk helva ve değişik hediyeler verildi.

Gümüşçayı Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara seslenen Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Sevgili çocuklar bugün burada neşeyle oynuyor, bayram kutluyorsak bunu atalarımıza borçluyuz. Kurtuluş Savaşı’nın ardından 23 Nisan 1920’de kurulan TBMM Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından siz çocuklara bayram olarak ilan edilmiştir. Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı kutlu olsun. Belediye Başkanımız Zeki Kayda’nın sizlere müjdesini iletmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Salihli’ye kazandırılan Masal Ormanı Parkı hizmete açılacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyor, bu müjdeyi sizlere vermekten mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Salihli Belediyesi’nin düzenlediği 1. Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklar ve aileler gönüllerince eğlendi.
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