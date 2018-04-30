Salihli’de çocuklar hem güldü hem öğrendi

Salihli Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, "Kayıp Kalem" adlı çocuk oyununu izleyicilerle buluşturdu.

Salihli Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Zafer Keskiner Şehir Tiyatrosunda sahnelenen “Kayıp Kalem” adlı çocuk oyununu, Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan, minik öğrenciler ile öğrenci velileri izledi. Salihli Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının Alpay Erdoğmuş yönetiminde sahnelediği çocuk oyununda, yalan söylemenin kötü bir davranış olduğu ve nelere yol açabileceğini anlatılıyor. Çocukların büyük beğenisini toplayan oyun ise çocukları, hem güldürdü hem de öğretti.

Öte yandan Kayıp Kalem adlı çocuk oyunu Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Şehir Tiyatrosunda 4 hafta boyunca Cumartesi günleri saat 11.00’de sahneleneceği öğrenildi.