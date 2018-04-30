Salihli’de “Dilimiz Kimliğimizdir” Projesi

Manisa’nın Salihli ilçesi Sart Mahmut Ortaokulu’nda Türkçe’nin korunması ve doğru kullanılması amacıyla başlatılan “Dilimiz Kimliğimizdir” Projesi kapsamında 40 öğrenci, T-shirtlerine hem yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığını hem de yazım yanlışı yapılan sözcüklerin doğrularını yazarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Salihli’nin Sart Mahallesi’nde bulunan Sart Mahmut Ortaokulu’nda Türkçe Öğretmeni Banu Özdemir tarafından başlatılan proje ile dilimize yabancı dillerden girmiş olan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıkları öğretiliyor, hem de yazım yanlışı yapılan sözcüklerin doğruları öğrencilerin giydikleri kıyafetlerle arkadaşlarına öğretiliyor.

Proje hakkında gazetecilere bilgi veren Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba, “Okulumuzda Türkçe öğretmenimiz Banu Özdemir tarafından “Dilimiz Kimliğimizdir” adı altında bir proje başlatıldı. Bu proje ile amacımız Türkçe’mizi korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak. Türk dilini yerinde, doğru ve dil kurallarına uygun, anlaşılır bir şekilde konuşulmasını ve yazılmasını istiyoruz. Bir istiklal ve istikbal meselesi olarak gördüğümüz bu konuda önemli çalışmalar yapmak istiyoruz. Güzel Türkçe’mizin kullanımında, yanlışların, eksiklerin farkında olduğumuz sürece, Türk diline karşı tehditlerin farkında olduğumuz sürece dilimizi zenginleştirebiliriz.” dedi.

Türkçe Öğretmeni Banu Özdemir ise yazım yanlışı yapılan çok fazla sözcük olduğuna dikkat çekti. 40 öğrencinin yer aldığı proje ile çok güzel tepkiler aldıklarını kaydeden Özdemir, “Amacımız, dilimize yabancı dillerden girmiş olan sözcüklerin Türkçe karşıtlarını göstermek, çok fazla yaptığımız yazım yanlışlarının doğrularını öğrencilere aktarmak. Bu T-shirtleri, hem okul müdürümüz Hasan Kaba, hem müdür yardımcımız Fatoş Mutaf hem de ben ve 40 öğrencimiz giyerek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal medya da kullanılan kısaltmalar, dilimizi daha da kötüye götüren yazım yanlışları ümit ediyorum ki bu proje ile son bulacak. Yaklaşık 2 haftadır uyguladığımız proje ile çok güzel tepkiler alıyoruz. Teneffüslerde hem beni hem de öğrencilerimizi durduran arkadaşları T-shirtlerde ne yazdığına bakıyor ve yanlış yazdığı sözcüklerin doğrularını, yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını öğreniyorlar.” ifadelerini kullandı.