Salihli’de eğlenceli yaz devam ediyor

Salihli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları, 8 ayrı branşta çocuklara ve gençlere eğitim vermeyi sürdürüyor.Gençleri ve çocukları spora teşvik ederek yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla açılan...

Salihli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları, 8 ayrı branşta çocuklara ve gençlere eğitim vermeyi sürdürüyor.

Gençleri ve çocukları spora teşvik ederek yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla açılan yaz spor okullarında futbol, voleybol, basketbol, judo, masa tenisi, karate, hentbol ve atletizm olmak üzere toplam 8 branşta antrenörler eşliğinde eğitim alan öğrenciler, yaz tatilinin tadını doyasıya çıkarıyor. Yaz spor okullarının çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra kötü alışkanlıklardan da uzak tutarak sosyalleşmelerine imkan sağladığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Yaz spor okullarımız ve kültür kurslarımız, çocuklarımızın hem yaz tatillerini değerlendirmeleri, hem de boş vakitlerini en iyi şekilde geçirerek yeni yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için önemli bir fırsat. Salihli Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda kurslarımızı düzenleyerek tüm öğrencilerimizin yaz tatillerini eğlenceli hale getiriyoruz. Yaz spor okullarımızda eğitim alan çocuklarımız ve gençlerimiz, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarıyorlar” dedi.