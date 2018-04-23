Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, geleneksel hale gelen ’Çerkes Pikniği’nin 17’ncisi, Sart Mahallesinde bulunan mesire alanında gerçekleştirildi.

Sart Mahallesinde düzenlenen piknik yoğun ilgi gördü. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda davetlinin katıldığı piknikte geleneksel yemekler ikram edilirken Çerkes halk dansları ilgiyle izledi. Çerkeslerin ana vatanının Kafkasya olduğunu ifade eden Kafkas Dernekleri Federasyonu Salihli Temsilcisi Bülent Örs, “21 Mayıs 1864, büyük göçün sürgünün olduğu tarih olarak biliniyor. Çerkesler o dönemde Osmanlı topraklarına yerleşmişler. Bizlerin dedeleri ise bu bölgelere gelmişler. Bizler, bu bölgede Çerkes kültürünü yaşatmak, Çerkesler arasında tanışıklığı ve dostluğu pekiştirmek amacıyla her yıl bu etkinliği düzenliyoruz. Çerkeslerin 2 vatanı var. Birisi ana vatan Kafkasya, diğeri de yaşanan vatan Türkiye. İkisi de bizim vatanımız. İkisini de aynı derece de seviyoruz” dedi.

Geleneksel piknikte, Manisa Kafkas Kültür Derneğinin gösterileri de beğeniyle izlendi.