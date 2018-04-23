MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:38

Salihli’de geleneksel ’Çerkes Pikniği’ yapıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, geleneksel hale gelen ’Çerkes Pikniği’nin 17’ncisi, Sart Mahallesinde bulunan mesire alanında gerçekleştirildi.Sart Mahallesinde düzenlenen piknik yoğun ilgi gördü. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda davetlinin...

Salihli'de geleneksel 'Çerkes Pikniği' yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa’nın Salihli ilçesinde, geleneksel hale gelen ’Çerkes Pikniği’nin 17’ncisi, Sart Mahallesinde bulunan mesire alanında gerçekleştirildi.

Sart Mahallesinde düzenlenen piknik yoğun ilgi gördü. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda davetlinin katıldığı piknikte geleneksel yemekler ikram edilirken Çerkes halk dansları ilgiyle izledi. Çerkeslerin ana vatanının Kafkasya olduğunu ifade eden Kafkas Dernekleri Federasyonu Salihli Temsilcisi Bülent Örs, “21 Mayıs 1864, büyük göçün sürgünün olduğu tarih olarak biliniyor. Çerkesler o dönemde Osmanlı topraklarına yerleşmişler. Bizlerin dedeleri ise bu bölgelere gelmişler. Bizler, bu bölgede Çerkes kültürünü yaşatmak, Çerkesler arasında tanışıklığı ve dostluğu pekiştirmek amacıyla her yıl bu etkinliği düzenliyoruz. Çerkeslerin 2 vatanı var. Birisi ana vatan Kafkasya, diğeri de yaşanan vatan Türkiye. İkisi de bizim vatanımız. İkisini de aynı derece de seviyoruz” dedi.

Geleneksel piknikte, Manisa Kafkas Kültür Derneğinin gösterileri de beğeniyle izlendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku