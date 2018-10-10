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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:41

Salihli’de Gülbahçe mesaisi başladı

Bölgesel Amatör Ligin 3. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Ödemişspor ile 2-2 berabere kalarak, 2 puan yitiren Salihli Belediyespor’da Gülbahçespor karşılaşmasının hazırlıkları başladı.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta şampiyonluk...

Salihli'de Gülbahçe mesaisi başladı
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Bölgesel Amatör Ligin 3. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Ödemişspor ile 2-2 berabere kalarak, 2 puan yitiren Salihli Belediyespor’da Gülbahçespor karşılaşmasının hazırlıkları başladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan toplayan Teknik Direktör Ozan Dombaz yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 4. haftasında deplasmanda Bursa ekiplerinden Gülbahçespor’un konuğu olacak. Yeşil-beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarına Yunus Oktav Semt Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı. Yeşil-beyazlı ekip, maça en iyi şekilde hazırlanarak deplasmandan kayıpsız dönmek istiyor.

Ödemişspor beraberliğini unutup, Gülbahçespor ve diğer maçlara bakmak istediklerini vurgu yapan takım kaptanı Aydın Kuzu, “Bugün itibari ile deplasmanda konuk olacağımız Gülbahçespor maçı hazırlıklarına başladık. Ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu rakibimizi yenerek göstermek istiyoruz. Deplasmandan kayıpsız dönüp, herkesin bizi gıpta bakacağına inanıyorum” diyerek, her maçta kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

Gülbahçespor maçı hazırlıklarına mutlak galibiyet parolası ile hazırlandıklarını ifade eden Teknik Direktör Ozan Dombaz ise şunları söyledi: “Biz bu hafta Bursa’ya kazanmak için gideceğiz. Rakibimizi kendi sahasında yenip, Ödemişspor karşısında kaybettiğimiz 2 puanı telafi etmek istiyoruz."
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