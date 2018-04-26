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26 Nisan 2018 Perşembe 13:22

Salihli’de judocular kemer atladı

Salihli Belediyespor Kulübü Judo Takımı, alt yapıdaki çalışmaları kapsamında Belediye Spor Salonu’nda kemer sınavında ter döktü.Alt yapıdaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Salihli Belediyespor Kulübü Judo Takımı, 2018 yılı...

Salihli'de judocular kemer atladı
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Salihli Belediyespor Kulübü Judo Takımı, alt yapıdaki çalışmaları kapsamında Belediye Spor Salonu’nda kemer sınavında ter döktü.

Alt yapıdaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Salihli Belediyespor Kulübü Judo Takımı, 2018 yılı Nisan dönemi kemer sınavını gerçekleştirdi. Belediye Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 2 grup halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 215 sporcu katıldı.

Minik judocular Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz ve Namet Gülmez’den oluşan komite tarafından sınava tabi tutulurken, bir üst kemere geçmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. Kemer sınavını başarıyla tamamlayan judocular, bir üst kemere yükselmenin sevincini ise antrenörleri ile birlikte kutladı.

Yeni kuşaklar ve yeni hedefler yaşayarak üst kuşağa geçiş yapan sporcuları kutlayan Judo Antrenörü Oktay Ayaz “Kuşak heyecanı yaşayan sporcularımızın hepsini kutluyorum. Judoda altyapıya her zaman önem veriyoruz. Sınava katılan sporcularımız judonun temelini oluşturuyorlar. Bugün kuşak sınavımıza katılan tüm sporcularımızı kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.
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