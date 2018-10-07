Salihli’de kazanan çıkmadı: 2-2

BAL 8. Grup 3. hafta maçında Ödemişspor’u konuk eden Salihli Belediyespor, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. hafta maçında Salihli Belediyespor, İzmir ekiplerinden Ödemişspor’u konuk etti. Sart Stadı’nda oynanan Şevket Can Arslan, Erkan Akbak ve Sinan Turgut hakem üçlüsünün yönettiği maçta, ev sahibi yeşil-beyazlı ekip 2 kez öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayınca maç 2-2 berabere bitti. Maçta ev sahibi Salihli Belediyespor’un gollerini Aydın ve Ayvaz atarken, konuk ekip Ödemişspor’un gollerini ise Epakchı ve Ehirhan attı.

Bu sonuçla Salihli Belediyespor grupta puanını 7’ye yükseltirken, Ödemişspor ise 4’e yükseltti.

Sart Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ise Salihlili Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile taraftarlar izledi.