Salihli’de kırsal mahalle yolları asfaltlanıyor

Salihli Belediyesi, kırsal mahallelerde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışma ile mahalle yolları yazın tozdan, kışın ise çamurdan kurtarılıyor.Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki...

Salihli Belediyesi, kırsal mahallelerde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışma ile mahalle yolları yazın tozdan, kışın ise çamurdan kurtarılıyor.

Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki bağlantı yollarında başlayan çalışmalar kapsamında Yeşilkavak-Beylikli Mahalleleri arasındaki bağlantı yoluna 7 bin 500 metrekare asfaltlama yaparak bölge halkının ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırdı.

Yaklaşan kış ayları öncesinde yöre halkının rahatlıkla ulaşımlarını sağlayabilmeleri için bağlantı yollarında asfalt ve düzenleme çalışması yapıldığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “İlçemize bağlı kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız kullandıkları yolun yoğun kullanım ve olumsuz hava şartlarından dolayı deforme olması nedeniyle ulaşım sıkıntısı çekiyordu. Fen İşleri Müdürlüğümüzün ekipleri ile başlattığımız bağlantı yollarını düzenleme ve asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor” dedi.