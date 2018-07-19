MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:22

Salihli’de Kurşunlu şiir akşamları yapıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği ile Gönül Eri Dergisi’nin birlikte düzenlediği, Kurşunlu Şiir Akşamları etkinliği, Kurşunlu Kaplıcaları piknik alanında yurdun dört bir yanından gelen şairlerin katılımı...

Salihli'de Kurşunlu şiir akşamları yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği ile Gönül Eri Dergisi’nin birlikte düzenlediği, Kurşunlu Şiir Akşamları etkinliği, Kurşunlu Kaplıcaları piknik alanında yurdun dört bir yanından gelen şairlerin katılımı ile yapıldı.

Şiir akşamlarında konuşan Şair ve Yazar Gündüz Aydın, Salihli’nin şiir konusunda marka olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Salihlimiz kültür ve sanat çalışmaları ile ismini dünyaya duyuruyor. Bu amaçla Kurşunlu Kaplıcalarımızı ve Kurşunlu Vadisini bir marka yapmak için başlattığımız ’Kurşunlu Şiir Akşamları’nı gelecek yıllarda devam ettirmek istiyoruz. Yeşillikler içinde, vadinin serinliğinde şairlerimizin şiirlerini ve ozanlarımızın eserlerini dinleyeceğiz. Bu programımıza katılan şair ve ozan arkadaşlarıma, sponsorlarımıza ve şiir sever Salihli halkına teşekkür ediyorum."

Şiir ve edebiyatın önemine vurgu yapan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ise, “Şiirin gücü ile burada toplandık. Bu programa katılan destek veren herkese ben de Salihli Belediyesi olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Programda 50 yılı aşkın bir süredir Türk Edebiyatına verdiği eserler ve katkılardan dolayı Abdülkadir Güler’e ve yine Türk Kültür ve Sanatına yaptığı katkılardan dolayı İstanbul-Yedi Sanat Derneği’ne birer plaket verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku