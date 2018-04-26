Salihli’de ney ve kaval konseri mest etti

Salihli Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında hafta boyunca düzenlediği özel program ve etkinlikler tüm hızıyla sürüyor.Eğitmen Yalçın Kutkaya yönetiminde Salihli Belediyesi Ney ve Kaval Kursu kursiyerlerinin...

Salihli Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında hafta boyunca düzenlediği özel program ve etkinlikler tüm hızıyla sürüyor.

Eğitmen Yalçın Kutkaya yönetiminde Salihli Belediyesi Ney ve Kaval Kursu kursiyerlerinin hazırladığı mini konser dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.Salihli Belediyesi Kültür Sanat Evi’nde (Himaye-i Etfal) gerçekleştirilen mini konsere, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, öğrenci velileri ve davetliler katıldı.

Konserin gerçekleşmesinde emeği geçen öğrencilere ve Eğitmen Yalçın Kutkaya’ya teşekkür eden Başkan Yardımcısı Karaoğlu, “Salihli Belediyesi olarak belediye hizmetlerinin yanı sıra hizmetin temeline insanı alan ve insanın eğitimine önem veren anlayışla hareket ediyoruz. Bu anlamda 12 Kültür-Sanat Kursumuzun bir tanesinin emeklerini bugün hep birlikte izledik, dinledik. Çok kısa bir süre içerisinde insanımıza fırsat verilince neleri başardığını gördük. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diyerek Eğitmen Yalçın Kutkaya’ya çiçek takdim etti.