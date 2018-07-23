MANİSA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:35

Salihli’de Rumeli şenliği

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Rumeli ve Balkan kültürünün en güzel örneklerinin yansıtıldığı coşkulu şölene binlerce vatandaş katıldı.Salihli’nin Özyurt Mahallesi’nde 5. Rumeli Şenlikleri, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi....

Salihli'de Rumeli şenliği
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Manisa’nın Salihli ilçesinde, Rumeli ve Balkan kültürünün en güzel örneklerinin yansıtıldığı coşkulu şölene binlerce vatandaş katıldı.

Salihli’nin Özyurt Mahallesi’nde 5. Rumeli Şenlikleri, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Özyurt ve Yeşilyurt Mahallesi’nin düzenlediği şenliklere katılan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Rumeli türküleri eşliğinde mahalle sakinleriyle birlikte halay çekti. Bu tür etkinliklerin mahalle halkı arasında birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdiğini belirten Başkan Kayda, “Böyle gecede sizleri bizler ile buluşturan muhtarımıza, dernek başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu ülkenin Başkomutanı Selanik’te doğmuş. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurmuş. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için kendimizle gurur duymalıyız, Gecenizin coşkuyla geçmesini diliyorum. Sizleri seviyoruz" dedi.

5. Geleneksel Razlı Rumeli Şenliklerine, Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın yanı sıra, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Salihli Makedonya ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Şengül, Özyurt Mahalle Muhtarı Ali Sarıkayalı ile vatandaşlar katıldı.
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