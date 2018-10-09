Salihli’de zabıta fiyat denetimine çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde bulunan market ve dükkanlarda ürünlerin son kullanma tarihleri ile raf ve kasa fiyat kontrolü gerçekleştirdi.Tüketicilerin korunmasına yönelik...

Manisa’nın Salihli ilçesinde Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde bulunan market ve dükkanlarda ürünlerin son kullanma tarihleri ile raf ve kasa fiyat kontrolü gerçekleştirdi.

Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde ve bakkallarda rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit ederek ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, denetimlerde, ürünün üretim yeri, birim fiyatı, vergiler dahil satış fiyatı, ürünün ayırıcı özelliği, üretim yeri Türkiye olan ürünler için yerli Üretim logosunun kullanılıp kullanılmadığı, açıkta ve ambalajda satılan ürünlerdeki birim fiyatları ve satış fiyatlarının kontrol edildiğini söyledi.

Yıldırım, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.