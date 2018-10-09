MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 17:17

Salihli’de zabıta fiyat denetimine çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde bulunan market ve dükkanlarda ürünlerin son kullanma tarihleri ile raf ve kasa fiyat kontrolü gerçekleştirdi.Tüketicilerin korunmasına yönelik...

Salihli'de zabıta fiyat denetimine çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa’nın Salihli ilçesinde Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde bulunan market ve dükkanlarda ürünlerin son kullanma tarihleri ile raf ve kasa fiyat kontrolü gerçekleştirdi.

Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde ve bakkallarda rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit ederek ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, denetimlerde, ürünün üretim yeri, birim fiyatı, vergiler dahil satış fiyatı, ürünün ayırıcı özelliği, üretim yeri Türkiye olan ürünler için yerli Üretim logosunun kullanılıp kullanılmadığı, açıkta ve ambalajda satılan ürünlerdeki birim fiyatları ve satış fiyatlarının kontrol edildiğini söyledi.

Yıldırım, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku