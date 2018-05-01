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01 Mayıs 2018 Salı 18:07

Salihlili genç judoculardan 3 madalya

Salihli Belediyespor Judo Takımı, liseler arasında düzenlenen Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarında 3 madalya kazanarak adından söz ettirdi.Türkiye Judo Federasyonu tarafından Konya’da 2017-2018 öğretim yılı Judo Türkiye Birinciliği...

Salihlili genç judoculardan 3 madalya
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Salihli Belediyespor Judo Takımı, liseler arasında düzenlenen Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarında 3 madalya kazanarak adından söz ettirdi.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Konya’da 2017-2018 öğretim yılı Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları düzenlendi. Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Ayaz ve Namet Gülmez yönetiminde müsabakalara katılan Salihli Belediyespor Judo Takımı, 52 Kg’da Şilan Bitgin ile ikinci, +70 Kg’da Duygu Dirgen ile üçüncü ve 44 Kg’da Sümeyye Demir ile beşinci oldu.

Belediye Başkanı Zeki Kayda, madalya kazanan genç judocular ile antrenörleri tebrik ederek başarılar diledi.
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