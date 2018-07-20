Salihli’nin dev projesinde sona doğru

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’de eski kamyon garajının bulunduğu alanda yapımına başlanan ’Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı’ projesi çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Salihli’nin yıllardır çözülmeyen otopark sorununu çözmek, artan pazar yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarına başlanılan Salihli Yeraltı Otoparkı, Pazaryeri ve Bedesten Çarşısı projesinde çalışmalar tamamlanmak üzere. Yaklaşık 19 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen dev proje 500 araçlık kapalı otopark, 700 tezgahlı modern pazaryeri, 40 bedesten dükkanı, mescid, bebek bakım odası, kafeterya gibi sosyal yaşam alanlarını içerisinde barındırıyor. Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Kemal Özveren ve Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ile birlikte son rötuşları yapılan projeyi yerinde inceledi, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

Salihli Yeraltı Otoparkı, Pazaryeri ve Bedesten Çarşısı projesinin Salihli için önemine değinen Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Projemiz ilçenin otopark sorununu ortadan kaldıracak dev bir otoparkı içerisinde barındırıyor. Üzerinde dükkanların, pazaryerinin ve Bedesten çarşısının bulunduğu bir kompleks. Biz bu kompleksle ilçenin otopark, pazaryeri ve bedesten çarşısı ile ilgili sorunlarını ortadan kaldırmış olduk” dedi.

Çalışmaların bitme aşamasına geldiğini sözlerine ekleyen Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Son rötuşlar yapılıyor. Yaklaşık 1 aylık zaman zarfında hizmete girmeye hazır olacaktır. Salihli’ye böyle güzel, büyük bir projeyi kazandırdığımız için çok mutluyuz. Mekan, yapılış, proje, tasarım her şey çok güzel. Salihli’mize hayırlı olsun” diye konuştu.