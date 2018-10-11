MANİSA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:55

Salihli’nin hokey yıldızları keşfedilecek

Türkiye Hokey Federasyonu, gençlere yönelik geliştirdiği ’Hokey yıldızlarını keşfediyor’ projesiyle yetenekli gençleri hokeye kazandırmaya Denizli ve Manisa’nın ardından Salihli ilçesinde devam etti.Türkiye Hokey Federasyonunun Gençlik...

Salihli'nin hokey yıldızları keşfedilecek
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Türkiye Hokey Federasyonu, gençlere yönelik geliştirdiği ’Hokey yıldızlarını keşfediyor’ projesiyle yetenekli gençleri hokeye kazandırmaya Denizli ve Manisa’nın ardından Salihli ilçesinde devam etti.

Türkiye Hokey Federasyonunun Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü Hokey Yıldızlarını Keşfediyor projesi, Türkiye Hokey Milli Takım Baş Antrenörü Serkan Şen’in koordinatörlüğünde Salihli’deki Uğur Kiremit Ortaokulu, Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu, Milli Egemenlik Ortaokulu, Bil Koleji ve 50. Yıl Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Antrenör Şen, hedeflerinin Hokeyi Salihli’de yaygınlaştırmak ve Salihli’deki yıldızları keşfetmek olduğunu söyledi. Öte yandan proje ile Salihli’den 4 Yıldız Kız Erkek Hokey Takımının Okul Sporları ve Kulüp müsabakalarına katılması bekleniyor.

Projenin ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret eden Milli Takım Baş Antrenörlerinden Serkan Şen’e, Salihli’de Spor’a katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz tarafından plaket verildi.
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