Salihli’nin köprülü kavşağı yükseliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Salihli’ye kazandıracağı dev projelerin başında gelen ve önemli bağlantı yollarının bulunduğu E96 karayolu üzerinde yapım çalışmaları devam eden köprülü kavşak, hızla yükseliyor. Modern kavşağın toplam 800 metre uzunluğunda olan prefabrik bağlantı kirişlerinin 400 metrelik bölümünün tamamlandığı ve köprü çıkış rampalarının da tek yön olarak inşaatına başlandığı belirtildi.

Günde yaklaşık 29 bin aracın geçiş noktasında bulunan E 96 karayolunda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Salihli Köprülü Kavşak projesinde çalışmaların sorunsuz ilerlediğini ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kavşağın trafikte yaşanan yoğunluğu ortadan kaldıracağını söyledi. Salihli’ye büyük yatırımlar kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür eden Başkan Kayda, “Mega projelerimiz tamamlanma noktasına geldi. Bununla birlikte ölüm yolu olarak bilinen garaj önü ve dört yol kavşaklarında Büyükşehir Belediyesinin yapım çalışmalarını başlattığı köprülü kavşak hızla yükseliyor. Burada birçok canımızı yitirdik. Köprülü kavşak ile inşallah ölümlü kazalar son bulacak” dedi.

Kısım kısım trafiğe açılacak

Salihli’de “Ölüm yolu” olarak tarif edilen bölgede hayata geçirdikleri dev kavşak projesiyle bu tabiri tarihe gömmeyi arzuladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Çok şükür Salihli köprülü kavşak projemiz sorunsuz bir şekilde yükseliyor. Prefabrik bağlantı kirişlerinin yarısını tamamladık ve köprü çıkış rampalarının tek yön inşaatlarına başladık. Hedefimiz, Turgutlu’da yaptığımız gibi, Eylül ayına kadar Salihli Köprülü Kavşağı’nın da kısım kısım trafiğe açılması. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Salihlimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.