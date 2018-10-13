MANİSA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:23

Salihli’nin köprülü kavşağında birinci kısım bitme noktasında

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’de yapım çalışmaları başlatılan Köprülü Kavşak Projesi’nde birinci kısım bitme noktasına geldi.Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli halkının yıllardır hayalini kurduğu Köprülü...

Salihli'nin köprülü kavşağında birinci kısım bitme noktasında
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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’de yapım çalışmaları başlatılan Köprülü Kavşak Projesi’nde birinci kısım bitme noktasına geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli halkının yıllardır hayalini kurduğu Köprülü Kavşak Projesi’nde ilk etabın sonuna yaklaştı. Bu kapsamda devam eden çalışmaları da Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir ile birlikte inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Salihli’deki kavşak projemiz çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda toprakarme imalatlar tamamlandı. İki yolu üstten bağlayacak vaziyetteyiz. Asfalt için yüklenici firma ile program yaptık. Birinci etabı Kasım ayının ikinci yarısında açmış olacağız. İzmir-Ankara karayolu olduğu için bu noktada trafik yoğunluğu vardı. Kavşağın üst kısmını açtığımızda trafikte rahatlama olacak. Kavşağın üst kısmı açıldıktan sonra yan yollarda da çalışma yapacağız. Yılsonuna kadar tamamen açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu da, “Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir-Ankara karayolu üzerinde başlatılan Köprülü Kavşak Projelerimizden en uzunu olan Salihli projesini yerinde inceliyoruz. Kavşaktaki üst geçidin kaba inşaatı bitmiş durumda. Asfalt aşamasına geldi. Birinci kısım artık hizmete girecek vaziyette diyebiliriz. Burasını incelerken gerçekten çok güzel duygular içerisindeyim. Salihli’ye ve Türkiye’ye kazandırdığımız için çok mutluyum. Bittiğinde herkes bu şaheserin güzelliğini konuşacaktır” dedi.
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