Salihli’nin sultanları, Sarıyer’den set alamadı: 0-3

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligin ilk haftasında konuk ettiği İstanbul ekiplerinden Sarıyer Belediyespor’a 3-0 yenildi.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubunda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin ilk maçında Sarıyer Belediyespor’u konuk etti. Atatürk Spor Salonunda oynanan maçta Yeşil-beyazlı ekip rakibine karşı bir üstünlük sağlayamayınca 1.seti 23-25, 2.seti 22-25 ve 3.seti 16-25 verdi ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Salihli Belediyespor lige mağlubiyet, Sarıyer Belediyespor ise galibiyetle başladı.

Karşılaşmayı ise Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve sporseverler izledi.