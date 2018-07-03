MANİSA:
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03 Temmuz 2018 Salı 12:14

Salihli’nin yeni cazibe merkezi ’Masal Ormanı Parkı’

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan Masal Ormanı Parkı, çocukların ve ailelerin sıklıkla ziyaret ettiği yeni cazibe merkezi oldu.Salihli’ye her yaş grubundan insanın eğlenerek vakit geçirebileceği...

Salihli'nin yeni cazibe merkezi 'Masal Ormanı Parkı'
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan Masal Ormanı Parkı, çocukların ve ailelerin sıklıkla ziyaret ettiği yeni cazibe merkezi oldu.

Salihli’ye her yaş grubundan insanın eğlenerek vakit geçirebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, açıldığı günden itibaren binlerce kişinin Masal Ormanı Parkını ziyaret ettiğini söyledi. Özellikle çocukların aileleri ile birlikte sıklıkla geldiği parkın Salihli’nin yeni cazibe merkezi olduğunu belirten Başkan Kayda, “Masal Ormanı Parkı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile benim Salihlili çocuklara karne hediyemiz oldu. Çocuklarımızın ve ailelerimizin burada keyifle vakit geçirmeleri bizleri de mutlu ediyor. Hizmette dördüncü yılımızı doldurduğumuz şu günlerde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Türk masal kahramanlarının yer aldığı bu park gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu parkın yapımını üstlenen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Cemerline denilen teleferik ile her türlü aktivitenin yapılabileceği adrenalin parkuru da eğitmenler nezaretinde heyecan seven gençlerimiz için açıldı. Çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.
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