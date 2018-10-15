MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:26

Salihlispor’dan Altınordu Akademiye transfer oldu

Manisa 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Salihlispor’un 2007 doğumlu oyuncusu Bulut Uysal, Altınordu Akademi takımına transfer oldu.Yıllardır altyapıya verdiği önemle bir çok oyuncuyu profesyonel takımlara kazandıran Salihlispor önemli...

Salihlispor'dan Altınordu Akademiye transfer oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Salihlispor’un 2007 doğumlu oyuncusu Bulut Uysal, Altınordu Akademi takımına transfer oldu.

Yıllardır altyapıya verdiği önemle bir çok oyuncuyu profesyonel takımlara kazandıran Salihlispor önemli bir oyuncuyu daha Türk Futboluna kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor. Genç oyuncu, önümüzdeki günlerde İzmir’e giderek Altınordu altyapısına resmen katılacak ve artık futbol hayatına İzmir’de devam edecek.

Türkkan: “Gururluyuz, mutluyuz”

Salihlispor Altyapı Koordinatörü Abdullah Türkkan, “Oyuncumun ciddi birçok talibi vardı, Ailesi ve oyuncum ile görüştükten sonra tercihimizi Altınordu’dan yana kullandık. Bulut yetenekli ve özel bir oyuncudur. Hikayesi bir Çok oyuncuya ders verecek niteliktedir. Antrenman sahası onun ikinci evi gibiydi. Çok çalıştı, çok emek verdi futbol hayatının bir parçasıydı. Kendi antrenman günlerini bırakın diğer günlerde de gelir antrenmanlara katılmak için kenarda onu antrenmana almam için beklerdi bazen zorla eve gönderirdim ağlaya ağlaya eve giderdi. Allah yolunu açık etsin çok iyi yerlere geleceğinden kuşkumuz yok. Bir çok yetenekli oyuncuyu alt yapımızda barındırıyoruz kısa zamanda onları da Türk Futboluna kazandıracağız.” dedi.

"Çok çalışıyoruz”

“Oyuncularımıza yoğun antrenman programı uyguluyoruz" diyen Türkkan, "Yaş gruplarında oynayan her oyuncumuz resmi lig, özel turnuvalar ve hazırlık maçları dahil ortalama 45-50 arası maç sayısına ulaşıyor. Tek amacımız Türk futboluna hizmet etmek ve Salihli gençliğine ışık olabilmektir. Verdiğimiz emeklerin karşılığı oyuncularımızı iyi yerlerde görmektir. Onları mutlu görmek en büyük başarımızdır.” şeklinde konuştu.

Yetenekli oyuncu Uysal ise, “Üzerimde büyük emeği olan Abdullah Türkkan hocama her zaman yanımda olduğu için, desteğini hiçbir zaman esirgemediği için, yeteneğimi keşfetmemi sağladığı için, yol gösterip geleceğime ışık tuttuğu için kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca okul takımı hocam Mehmet Karakuş’a emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizleri asla unutmayacağım üzerimde hakkınız çok.” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku