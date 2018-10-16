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16 Ekim 2018 Salı 16:25

Salihli’ye Kızılelma Anıtı dikildi

Salihli Belediyesi’nin başlattığı çalışmalarla alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yenilenerek modern bir görünüm kazanan Atatürk Prestij Caddesi, mimarisinde Türk tarihinin yansıtıldığı Kızılelma Anıtı’na kavuştu.Yenilenen...

Salihli'ye Kızılelma Anıtı dikildi
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Salihli Belediyesi’nin başlattığı çalışmalarla alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yenilenerek modern bir görünüm kazanan Atatürk Prestij Caddesi, mimarisinde Türk tarihinin yansıtıldığı Kızılelma Anıtı’na kavuştu.

Yenilenen kaldırımları, cep otoparkları, dekoratif aydınlatmasıyla gece ve gündüz ayrı bir güzelliğe bürünen prestij caddesinde yerini alan Kızılelma Anıtı, vatandaşlar ve esnaflar tarafından çok beğenildi. Atatürk ve Menderes Caddelerinin kesiştiği alana yerleştirilen Kızılelma Anıtı, 6,5 metrelik yüksekliği ile caddeye ayrı bir güzellik kazandırdı. Prestij caddeleriyle birlikte ilçenin modern bir görünüme büründüğünü belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Atatürk Caddesinin Kızılelma Anıtı ile bütünleştiğini söyledi. Başkan Kayda, “Türk Milliyetçiliğinin önemli sembollerinden biri olan Kızılelma imgesi, Türkler için bir hedefi ve amacı simgeler. Kızılelma, kimi zaman ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir yurdu, bir devlet kurma idealini, kimi zaman da cihan hakimiyetini ve Türk birliği ülküsünü ifade etmiştir. Kızılelma Anıtı, Salihlimize hayırlı olsun” dedi.
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