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28 Nisan 2018 Cumartesi 12:40

Salihli’yi fotoğraflarla tanıtan sergi açıldı

Salihli Belediyesi Fotoğrafçılık Okulu kursiyerleri, Salihli’nin tüm güzelliklerini 4. Geleneksel Yıl Sonu Karma Fotoğraf Sergisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.Salihli Kipa AVM‘de düzenlenen serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı...

Salihli'yi fotoğraflarla tanıtan sergi açıldı
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Salihli Belediyesi Fotoğrafçılık Okulu kursiyerleri, Salihli’nin tüm güzelliklerini 4. Geleneksel Yıl Sonu Karma Fotoğraf Sergisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Salihli Kipa AVM‘de düzenlenen serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Belediyesi Fotoğrafçılık Okulu Eğitmeni Hüseyin Aşan, kursiyerler ile çok sayıda davetli katıldı. Salihli Belediyesi Keman Kursu Kursiyerlerinin mini konseriyle başlayan törende konuşan Başkan Yardımcısı Karaoğlu, ”Salihli Belediyesi olarak yatırımlarımızın, hizmetlerimizin yanı sıra kültürel faaliyetlere de önem veriyoruz. Fotoğraf çok önemlidir, çünkü fotoğraf bir şehrin arşividir. Fotoğraf geçmişi, değişen gelişen şehrimizin nereden nereye geldiğini belgelerle göstermektedir. Ama Salihli’mizde ne yazık ki geçmişe ait çok az fotoğraf var. Biz de geleceğe bol bol fotoğraf bırakmak için fotoğrafçılık kursunu açtık. Çok güzel kareler yakalamışsınız, hepinizi tebrik ediyorum. Sanatı sanat için değil, sanatın halk için olanını yapıyoruz. Başta Hüseyin Aşan öğretmenimize ve tüm kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Sergimiz hayırlı olsun” dedi. Başkan Yardımcısı Karaoğlu, Fotoğrafçılık Okulu’ndan mezun olan kursiyerlerin sertifikalarını dağıttı.

Öte yandan Salihli Belediyesi Fotoğrafçılık Okulu kursiyerlerinin sergilediği 4. Geleneksel Yılsonu Karma Fotoğraf Sergisinde 38 eserin yer aldığı serginin ise Salı gününe kadar açık kalacağı öğrenildi. Serginin ayrıca Mayıs tarihinde Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı ve 4-6 Mayıs tarihlerinde de Turgutlu Alphard AVM’de sergileneceği ifade edildi.
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