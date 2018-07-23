MANİSA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:01

Şampiyon judocu Şişmanlar’dan Avrupa’da bir madalya daha

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcusu Mert Şişmanlar, Avrupa Judo Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Avrupa Kupası’nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.Avrupa Judo Federasyonu’nun...

Şampiyon judocu Şişmanlar'dan Avrupa'da bir madalya daha
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcusu Mert Şişmanlar, Avrupa Judo Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Avrupa Kupası’nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Avrupa Judo Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Avrupa Kupası, 21-22 Temmuz 2018 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentinde yapılırken, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon sporcusu Mert Şişmanlar 90 kiloda yarıştı ve büyük bir başarı göstererek, üçüncü oldu. Mert Şişmanlar, ilk turda İspanyalı rakibi Llia Kabhullıani’yi, ikinci turda Almanyalı rakibi Markus Seıfert’i yenerek, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final müsabakasında Slovakyalı rakibi Miroslav Blahusıa’ı yenen Şişmanlar yarı finale yükseldi. Yarı final müsabakasında Kanadalı rakibi Benjamin Kendrickile başa baş mücadele eden Mert Şişmanlar normal sürenin berabere sonuçlandığı müsabakada altın puan ile yenilerek üçüncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Alman rakibi Luka Fettkoether ile karşılaşan Şişmanlar, müsabakayı kazanarak 3. olmayı başardı. Milli sporcu Şişmanlar, Eylül ayında Bulgaristan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve Ekim ayında Bahama Adaları’nda yapılacak olan Dünya Şampiyonasına katılarak, hem kulübünü hem de Türkiye’yi temsil edecek.
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