Sarıgöl Kapalı Otopark ve Pazaryeri 4 Mayıs’ta hizmete giriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Sarıgöl ilçesine kazandırdığı Şehit Haşim Dirik Kapalı Otopark ve Pazaryeri Projesi, 4 Mayıs Cuma günü Sarıgöllü vatandaşların hizmetine sunulacak.

İl genelinde yaptığı hizmetlerle vatandaşın takdirini toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesinin önemli ihtiyaçlarından biri olan Sarıgöl Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesinin yapımını tamamladı. Şehit Haşim Dirik adını alan kapalı otopark ve pazaryeri 4 Mayıs tarihinden itibaren Sarıgöllü vatandaşların hizmetine sunulacak. Yaklaşık 3 bin 213 metrekarelik alanda tasarlanan Şehit Haşim Dirik Kapalı Otopark ve Pazaryeri 2 kat olarak vatandaşlara hizmet verecek. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ilçenin en önemli ihtiyaçlarından birinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sayesinde giderilmiş olduğunu belirtti. Selçuk, “Sarıgöl ilçemizin bu projeye çok ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün sayesinde gerçek oldu. Şehit Haşim Dirik Kapalı Otopark ve Pazaryeri Sarıgöllü vatandaşlarımızın 4 Mayıs tarihinden itibaren hizmetine sunulacak” dedi.