MANİSA:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:10

Sarıgöl’de genç çiftçilerin küçükbaş hayvan sevinci

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi kapsamında 4 genç çiftçiye 136 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.Sarıgöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda düzenlenen törenle hak sahibi olan 4 genç...

Sarıgöl'de genç çiftçilerin küçükbaş hayvan sevinci
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi kapsamında 4 genç çiftçiye 136 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Sarıgöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda düzenlenen törenle hak sahibi olan 4 genç çiftçiye kura ile küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. Törene, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili İnan Çelik, Sarıgöl AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Av. Fergül Tatar, AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Derya Öztürk, hak sahibi gençler katıldı. Törende açıklama yapan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili İnan Çelik, ’’Her genç çiftçimize 32 dişi, iki damızlık olmak üzere toplamda 34’er adet olmak üzere 136 adet kıvırcık türü kuzu verildi. İlk 10 gün içerisinde genç çiftçilerimiz hayvanlarını sigorta yaptıracak. Hayırlı olsun’’ dedi.

Genç çiftçilerin küçükbaş hayvan dağıtımında konuşan Sarıgöl AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Av. Fergül Tatar, ’’Genç çiftçi kardeşlerim, hak ettikleri küçükbaş hayvanları üreterek aile ve ülke ekonomilerine katkı sağlayacaklarını inanmaktayım. Hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi.
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