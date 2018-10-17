Sarıgöl’de meme kanserine karşı bilinçlendirme

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından meme kanseri hakkında farkındalık oluşturmak, vatandaşları meme kanserinde erken tedavinin önemi hakkında ilçe genelinde çalışma başlatıldı.

Meme Kanserini dikkat çekmek için ıslak mendil hazırlatan Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, açtıkları stantlarda ve ev ziyaretleriyle meme kanserine karşı bilinçlendirici broşür dağıttı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıgöl İlçe sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik "01-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı olmasından dolayı ilçemizde kurduğumuz standarda vatandaşlarımıza bilgilendirme broşürleri dağıttık. Ayrıca erken teşhisin önemini belirtmek amacıyla Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün hazırladığı çıkartmaların yer aldığı mendillerin dağıtımını yaptık. Kurumlarda çalışan kadın memurları da ziyaret ederek konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk" dedi.