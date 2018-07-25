MANİSA:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 19:44

Sarıgöl’de motosiklet hırsızı tutuklandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde park halindeki motosikleti çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Sarıgöl'de motosiklet hırsızı tutuklandı
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde park halindeki motosikleti çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde Alkan Ö.’ye ait motosiklet evinin önünde park halindeyken çalındı. Motosikletini park ettiği yerde bulamayan Alkan Ö. durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları araştırma sonrası motosikleti çalan zanlının izine ulaştı. Motosikleti çaldığı iddia edilen Y.Ç. (20) polis tarafından kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki sorgusunda çaldığı motosikleti bir başkasına sattığını itiraf eden Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alaşehir cezaevine gönderildi.
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