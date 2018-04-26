MANİSA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:49

Sarıgöl’de ’Şehrim benim evim’ bilgi yarışması yapıldı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası gerçekleştirilen ’Şehrim benim evim’ bilgi yarışması Sarıgöl elemeleri tamamlandı. Yarışmada birinciliği 110 puan alan Şehit Esin Akay Ortaokulu kazanarak Alaşehir’de...

Sarıgöl'de 'Şehrim benim evim' bilgi yarışması yapıldı
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Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası gerçekleştirilen ’Şehrim benim evim’ bilgi yarışması Sarıgöl elemeleri tamamlandı. Yarışmada birinciliği 110 puan alan Şehit Esin Akay Ortaokulu kazanarak Alaşehir’de yapılacak olan yarı final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda yapılan bilgi yarışmasına Sarıgöl ilçesindeki 15 ortaokul katıldı. Yarışmaya giren okullara 25 soru sorulurken, yarışma sonunda 110 puan alan Şehit Esin Akay Ortaokulu 1.,

105 puan alan Dadağlı Ortaokulu 2., 95 puan alan Dindarlı Ahmet Yokdaş Ortaokulu da 3. olarak dereceye girdi.

Dereceye giren okullara kupa ve madalyaları İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yasemin Oral ve Mustafa Açıkgöz tarafından verildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Açıkgöz, "Sarıgöl birincisi okulumuz önümüzdeki günlerde Alaşehir’de yapılacak olan yarı finale katılacak. Alaşehir’de yapılacak olan yarı finalin birincisi Manisa’da yapılacak finallere katılmaya hak kazanacak" dedi.
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