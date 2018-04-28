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28 Nisan 2018 Cumartesi 17:28

Sarıgöl’de taze üzüm yaprağının kilosu 3 TL

Sarıgöl ve çevresinde üzüm bağlarından toplanan taze bağ yapraklarının alımlarına başlandı. Sabahın erken saatlerinde kadınlar tarafından toplanmaya başlayan taze bağ yaprakların kilosunun 3 TL’den alıcı bulduğu öğrenildi. Taze...

Sarıgöl'de taze üzüm yaprağının kilosu 3 TL
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Sarıgöl ve çevresinde üzüm bağlarından toplanan taze bağ yapraklarının alımlarına başlandı. Sabahın erken saatlerinde kadınlar tarafından toplanmaya başlayan taze bağ yaprakların kilosunun 3 TL’den alıcı bulduğu öğrenildi. Taze üzüm yaprağı piyasasının açılması ile birlikte kadınlar bağlardan topladıkları yaprak paraları ile aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Üzüm bağlarından sabah erken saatlerde bağlara giren kadınlar üç dört saat yaprak topladıktan sonra, taze yaprak alıcılarına teslim ediyor. Üzüm bağlarından ilk yaprak toplamada bir kadının ortalama 20 kilogram taze yaprak toplayabildiği, ilerleyen günlerde ise 40 kilogramda kadar çıktığı öğrenildi.

Sarıgöl ve çevresinde çeşitli alım merkezlerindeki yaprak alıcıları günlük taze bağ yapraklarını aynı günde salamura yapmak için işletmelerine sevk ediyorlar.

Taze bağ yaprağı alımlarının Eylül ayının sonuna kadar devam edeceğini belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl’den taze olarak alınan bağ yaprakları, aynı gün işletmelere gönderilerek salamurası yapılmakta. İlk alımlarda yaprak fiyatları yüksek ancak ilerleyen günlerde bu fiyatlar aşağıya çekilmekte. Taze bağ yaprağı piyasasının açılması ile piyasaya canlılık geldi. Aile ekonomilerine katkı sağlamakta. Taze bağ yaprağı salamurası yurt içinde ve dışında satılmaktadır. Evlerde de kadınlar kışlık salamura yapraklarını hazırlar" dedi.
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