MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 11:38

Sarıgöl’de üzümler göz kamaştırıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 130 bin dekarlık alanda yetiştirilen üzümler, gerek renkleri gerekse de kalitesi ve tatlarıyla hayran bırakıyor.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde son 15 yıldır tarımı yapılan yayla bağcılığı adından söz...

Sarıgöl'de üzümler göz kamaştırıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 130 bin dekarlık alanda yetiştirilen üzümler, gerek renkleri gerekse de kalitesi ve tatlarıyla hayran bırakıyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde son 15 yıldır tarımı yapılan yayla bağcılığı adından söz ettirmeye başladı. Son baharın sonlarına kadar dayanabilen üzümlerin yetiştirildiği yayla bağcılığında üzümler gerek renkleri gerekse de kalitesi ve tatlarıyla hayran bırakıyor. Çekirdeksiz Sultaniye üzümden ayrı olarak kırsal alanda tarımı yapılan yayla bağcılığı hakkında bilgi veren Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 10 farklı üzüm türünün tarımının yapıldığına dikkat çekerek "Sarıgöl’de son 15 yıl içesinde Sultaniye ağırlıklı üzümlerin yanında kırsal alanlarda yayla bağcılığına başlandı. İlçemize gelen yaş üzüm alıcıları ilçemizden çeşitli üzüm alımları yapmaktadır. Michele Palieri, Grimson Seedless, Trakya ilkeren, süperyol, beyaz Mevlana, siyah Mevlana, Red Globe, Antep Karası, Thomson ve Alphonse türleri yetişmekte. Bu üzümler dayanıklı ve piyasa değeri olan ürünlerdir" dedi.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Ahmet Tosun, farklı üzümler yetiştirmenin üreticiler için yararlı olduğunu belirterek "Sultaniye üzüm ağırlıklı üzüm yetiştirmekteyiz. Sultaniye üzümlerimizi yaş ve kuru değerlendirme şansımız daha çok. Ben sekiz yıldır Sultaniye üzümlerinden ayrı olarak çekirdekli sofralık Red Globe ve pembe çekirdeksiz oldukça gevrek tür olan Grimson Seedless diktim çok olumlu sonuçlar aldım. Bu üzümler daha az masraf istiyor. Dayanıklı olması ve lezzeti çok güzel" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku