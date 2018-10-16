Sarıgöl’de üzümler göz kamaştırıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 130 bin dekarlık alanda yetiştirilen üzümler, gerek renkleri gerekse de kalitesi ve tatlarıyla hayran bırakıyor.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde son 15 yıldır tarımı yapılan yayla bağcılığı adından söz...

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 130 bin dekarlık alanda yetiştirilen üzümler, gerek renkleri gerekse de kalitesi ve tatlarıyla hayran bırakıyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde son 15 yıldır tarımı yapılan yayla bağcılığı adından söz ettirmeye başladı. Son baharın sonlarına kadar dayanabilen üzümlerin yetiştirildiği yayla bağcılığında üzümler gerek renkleri gerekse de kalitesi ve tatlarıyla hayran bırakıyor. Çekirdeksiz Sultaniye üzümden ayrı olarak kırsal alanda tarımı yapılan yayla bağcılığı hakkında bilgi veren Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 10 farklı üzüm türünün tarımının yapıldığına dikkat çekerek "Sarıgöl’de son 15 yıl içesinde Sultaniye ağırlıklı üzümlerin yanında kırsal alanlarda yayla bağcılığına başlandı. İlçemize gelen yaş üzüm alıcıları ilçemizden çeşitli üzüm alımları yapmaktadır. Michele Palieri, Grimson Seedless, Trakya ilkeren, süperyol, beyaz Mevlana, siyah Mevlana, Red Globe, Antep Karası, Thomson ve Alphonse türleri yetişmekte. Bu üzümler dayanıklı ve piyasa değeri olan ürünlerdir" dedi.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Ahmet Tosun, farklı üzümler yetiştirmenin üreticiler için yararlı olduğunu belirterek "Sultaniye üzüm ağırlıklı üzüm yetiştirmekteyiz. Sultaniye üzümlerimizi yaş ve kuru değerlendirme şansımız daha çok. Ben sekiz yıldır Sultaniye üzümlerinden ayrı olarak çekirdekli sofralık Red Globe ve pembe çekirdeksiz oldukça gevrek tür olan Grimson Seedless diktim çok olumlu sonuçlar aldım. Bu üzümler daha az masraf istiyor. Dayanıklı olması ve lezzeti çok güzel" diye konuştu.