Sarıgöllü öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaokul ve liseli öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı. Dr. Ali Arı tarafından video eşliğinde verilen seminerde ortaokul ve lise öğrencilerine bilgiler verildi. Seminerlerin devam edeceğini söyleyen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, "Ortaöğretim ve Lise öğrencilerimize ’Uyuşturucunun zararları, Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadele’ konularında seminerler verildi. Öğrencilerimize bilgilendirmeler ve danışma hizmetleri verildi. Alo 191 Uyuşturucu Danışma ve Destek Hattı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bu eğitimlerimiz her okulumuzda düzenli olarak yapılacaktır" dedi.