Sarıgöl çöp transfer istasyonunun yapımı öncesinde Sarıgöl’ü çöp sorunundan kurtarmak için ilk adım atıldı. Geçici olarak yapılan katı atık transfer istasyonu hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçaslan, Sarıgöl’de her gün toplanan çöplerin anında Alaşehir’e transferinin sağlandığını belirtti.

Sarıgöl-Selimiye Mahallesi yakınlarındaki 46 bin dekarlık alanda çöp transfer istasyonu kuruldu. Vahşi depolama işlemin sona ereceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçaslan, "Çöp toplama istasyonumuzda çöpler anında ayrıştırılacak ve geri dönüşüme tabi tutulacak." dedi.

"Sarıgöl’ün çöpleri değerlendirilecek"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçaslan, "Sarıgöl’de yeni bir alan belirlendi. Bununla ilgili yasal işlemler yapıldı. 7-8 aylık bir süre içinde burada transfer istasyonun yapımı tamamlandıktan sonra Sarıgöl’ün çöpleri vahşi depolama yerine geri dönüşüme gönderilecek. Bu önemli bir hizmet. Yıllardır vahşi depolama yöntemiyle çöplerimiz burada toplanıyordu. Doğaya ve toprağa zarar vermekteydi. Şimdi artık çöpümüz daha iyi değerlendirilecek. Geri dönüşüme tabi edilecek. Sarıgöl’e kazandırılan en önemli hizmetlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Koruma Dairesi’ne teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Sarıgöl’ün katı atık transfer istasyonlarıyla ilgili bakanlık proje onayının tamamen bittiğini kaydeden Kılıçaslan şunları söyledi: "Proje onayımı tamamen bitti, yer tahsisi de gerçekleşti. İhale sürecini başlattık. 7-8 aylık süre içinde 2018’in sonuna doğru atıkların tamamı transfer edilecek. Vahşi depolama alanı kapatılıp rehabilitasyon işlemlerine başlanacak. Biz bu süreci erken yaşamak adına geçici katı atık transfer istasyonu ile bir haftadır atıkları Sarıgöl’den transfere başladık. Bu atıkları öncelikle Alaşehir’deki katı atık sahasına götürerek Alaşehir’deki sahadan enerji elde ediyoruz. Kontrollü bir sahamız. Uzunburun’daki kapasite artırımı bittikten sonra buradaki atıkların tamamı Uzunburun’a götürülerek işlenecek. Sarıgöl ilçemize hayırlısı olsun.”