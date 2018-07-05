Saruhanlı Belediyesinden bin öğrenciye spor eğitimi

Saruhanlı Belediyesi tarafından düzenlenen futbol, basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, güreş, tenis, taekwondo ve tekerlekli paten branşlarında bin öğrencinin eğitim göreceği yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı. Okulun ilk günü öğrencilere formaları dağıtıldı.

Belediye Sosyal Aktivite Merkezindeki Spor Salonu’nda düzenlenen açılış törenine Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan Bilgiç ve Alp Serdar Tuğsal ile Saruhanlı Belediyespor yöneticileri, Saruhanlı Belediyesi Sportif Faaliyetler Sorumlusu Mutlu Çamlıyer, öğrenciler ve aileler katıldı. İki ay sürecek olan yaz spor okulunun açılışı öncesi öğrencilere, forma ve diğer malzemeler dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra açılış ve toplu fotoğraf çekimine geçti. Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, burada yaptığı konuşmada belediye olarak hayata geçirecekleri projeleri çocuklar ve gençleri de düşünerek tasarladıklarını, bu bakımdan ilçeye parklar, yüzme havuzları ve spor sahaları kazandırdıklarını kaydetti.

14 yıllık görev süresi boyunca Saruhanlı’da çok ciddi mesafeler kat ettiklerini dile getiren Yaralı, şöyle konuştu:“Sosyal ve sportif tesisleşme anlamında çok ciddi yatırımlarımız oldu. Daha sonra ilçemizdeki çocukları sporla buluşturduk. Geçen yıl boyunca toplam 6 bin çocuğumuza ulaşarak, onlara spor eğitimi verdik. Bu yıl da bin sporcu ile başladık ama bu rakam yıl sonuna doğru 5 ve 6 binleri bulacak. Bu yıl 9 farklı branşta eğitim vereceğiz. Çocuklarımızın enerjilerini atmaya ihtiyacı var. Bunu da güvenli ortamlarda yapmaları gerekiyor. Saruhanlı Belediyesi olarak bizler 20 teknik ekibimizle çocuklarımızın güvenli bir ortamda spor yapmalarını sağlayacağız. Çocuklarımız burada sadece sporu değil, ahlak, kültür, disiplin ve toplumla iç içe yaşamayı da öğrenecek. Sağlıklı, sportmen ve kültürlü gençler yetiştireceğiz.”

10 mahallede futbol okulu açıldı

Saruhanlı Belediyesi Sportif Faaliyetler Sorumlusu Mutlu Çamlıyer ise 2 aylık yaz döneminde yaklaşık 9 spor dalında bin öğrenciye ilçe merkezi ve mahallelerde eğitim vereceklerini kaydetti. Çamlıyer, ilçe merkezi dışında kalan 10 mahallede de futbol okulu açarak, eğitimlere başladıklarını sözlerine ekledi.

Törendeki konuşmaların ardından günün anısına toplu fotoğraf çekimleri yapıldı. Başkan Yaralı öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.