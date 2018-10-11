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11 Ekim 2018 Perşembe 15:09

Saruhanlı Belediyesinden üreticilere büyük hizmet

Saruhanlı’daki üzüm üreticileri, Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçedeki arazi yollarına atılan asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür ve memnuniyetlerini dile getirmek için Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’yı ziyaret etti.Saruhanlı...

Saruhanlı Belediyesinden üreticilere büyük hizmet
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Saruhanlı’daki üzüm üreticileri, Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçedeki arazi yollarına atılan asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür ve memnuniyetlerini dile getirmek için Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’yı ziyaret etti.

Saruhanlı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Hasan Nalçakan’ın öncülüğünde Başkan Yaralı’yı ziyaret eden üreticiler Bayram Karabaş, Bilgin Acar ve Necdet Akar, arazi yollarına atılan asfalt çalışmalarından dolayı Başkan Yaralı’ya teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Saruhanlı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Nalçakan, ilçedeki arazi yollarının asfaltlanmasıyla üreticilerin tarlalarına daha rahat ulaşım sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Üreticilerin en büyük sorunlarından biri ulaşımdır. Belediye Başkanımız Hüseyin Yaralı, bu sorunu ortadan kaldırdı. Gerek bu yıl, gerekse geçmiş yıllarda arazi yollarımızı asfaltlayarak bizler için çok büyük ve önemli bir hizmeti gerçekleştirdi. Bizde bunu karşılıksız bırakmak istemedik. Teşekkür etmek için Başkanımıza ziyarette bulunduk. Birçok belediye, yıllık belirli bir oranda yaşam alanlarında asfalt hizmeti verirken, Saruhanlı Belediyesi hayata geçirdiği yeni sistem ile arazi yollarına bile asfalt atıyor. Başkanımız ve Belediyemiz bu açıdan gerçekten takdir edilmeyi hak ediyor."

Başkan Yaralı ise, bu yaz başında satın aldıkları kombine sathi kaplama aracı ile ilçedeki yolları tek seferde daha hızlı ve daha düşük maliyetle asfaltladıklarını dile getirdi.

Saruhanlı’nın tarım ile geçimini sağlayan bir ilçe olduğunu, bu bakımdan çiftçi ve üreticilerin taleplerini karşılıksız bırakmadıklarını ifade eden Yaralı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerimiz, her zaman baş tacımız olmuştur. Bu topraklarda yaşayan binlerce kardeşimiz alın terini toprağa akıtarak ekmeğini kazanıyor. Üretici kardeşlerimiz adeta toprağı berekete dönüştürüyor. Bizlerde Saruhanlı Belediyesi olarak onların talep ve önerilerini anında yerine getiriyoruz. Çiftçilerimizin emeğine, ilçemizin tarımsal ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla arazi yollarını asfaltlayıp çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Asfalt çalışmalarımız halen devam ediyor ve hava durumu elverdiği sürece devam edecek. Hayırlı olsun."
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