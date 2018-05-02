Saruhanlı’da şehit aileleri yararına trap atışı yarışması düzenlendi

Saruhanlı Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi yararına trap atışı yarışması düzenledi. 3 kategoride düzenlenen yarışmada derece giren atıcılara, yarım, çeyrek ve gram altın ile kupa, plaket ve madalya verildi.

Büyükbelen Mahallesi’ndeki atış poligonunda düzenlenen yarışmaya Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi Başkanı Aziz Aydın, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda kişi katıldı. Ege bölgesinin çeşitli il ve ilçelerinden 250’ya yakın atıcının katıldığı yarışma, amatör, profesyonel ve süper olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. Yarışmada Belediye Başkanı Yaralı da atış yaptı. Başkan Yaralı, programda yaptığı konuşmada, gaziler ve şehit aileleri için çok anlamlı bir program düzenlediklerini belirterek, "Zor topraklarda yaşıyoruz. Dünyanın gözü bu topraklarda, bin yıldır bu topraklar uğruna canlarımızı veriyoruz. Bir toprağın vatan olabilmesi için de onun mutlaka kanla sulanması gerekiyor. Biz bu toprakları bu şekilde kazandık. Osmanlı devletinin gerilemeye başlamasıyla birlikte, son 100 yıl içinde emperyalist güçler bu topraklarda oyunlarını yoğunlaştı. Birinci dünya savaşı, Çanakkale savaşı derken çok büyük bedeller ödendi. Araya 100 yıllık bir süre girdi. Ancak senaryolar kaldığı yerden devam ediyor. Çünkü bizden korkuyorlar, nasıl geçmiş yüzyıllarda bu topraklardan dünyaya hükmettiysek, aynı şahlanışı yeniden yakalayacağımızdan korkuyorlar. Bunun için bizim büyümemizi ve güçlenmemizi istemiyorlar. Bu yüzden başımıza PKK belasını sardılar. Çok şehit verdik. Daha sonra FETÖ’nün hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ama bu hainler şunu bilsinler ki; asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaklar. Türkiye’ye diz çöktüremeyecekler" dedi.

Başkan Yaralı, konuşmasının sonunda yarışmaya katılan tüm atıcılara böylesine anlamlı bir etkinliğe katılıp katkı sağladıkları için teşekkür etti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi Başkanı Aziz Aydın ise gaziler ve şehit ailelerine sahip çıkarak, böyle bir program düzenlediği için Başkan Yaralı’ya teşekkür ve şükranlarını iletti. Programın sonunda dereceye giren yarışmacılara, Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan Bilgiç tarafından ödülleri verildi.