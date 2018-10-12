Saruhanlı’nın yağmursuyu ızgaraları temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlılı vatandaşların yağışlı havalarda sıkıntı yaşamaması için ana cadde ve sokaklardaki yağmursuyu ızgaralarını temizledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmursuyu birikintilerinin günlük yaşamı olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Saruhanlı ilçe merkezindeki ana caddeler ve bağlı sokaklarında bulunan yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla, mazgalların tıkanmasına sebep olan yabancı maddeler uzaklaştırıldı.

“MASKİ yine tedbiri elden bırakmadı”

İstasyon Mahalle Muhtarı Nihat İmran, “Kış ayına girmemiz ile birlikte yağmurlardan dolayı sokaklarımızda su birikintileri hatta taşkın meydana geliyordu. Yağmursuyu ızgaralarında zamanla oluşan pislikler tıkanıklığa yol açtığından dolayı yollarımız çamur içinde kalıyordu. Sağ olsun MASKİ ekipleri her zaman olduğu gibi tedbiri elden bırakmayarak yağmursuyu ızgara temizliği gerçekleştirdi. Tıkanıklıklar giderildi. Artık yağmurdan etkilenmeyeceğiz ve sokaklarımız da taşkın olmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz." derken, MASKİ ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sayesinde rahat bir nefes aldıklarını dile getiren Cengiz Topel Mahalle Muhtarı Şaban Aktaş da, “Tıkanan yağmursuyu ızgaraları su birikintilerine neden olup hayatımızı felç edebiliyor. MASKİ ekipleri mahallemizde de yaptığı temizlik çalışmasıyla bizi bu dertten kurtardı. MASKİ sayesinde yağışlardan etkilenmeyeceğiz. Hizmetlerden memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz.” ifadelerini kullandı.

Yaşanabilecek sorunların önünün şimdiden kesildiğine dikkat çeken Yılmaz Mahalle Muhtarı Turabi Karataş, “Yağışlı havalarda yaşanabilecek sorunların önü bu çalışmayla şimdiden kesildi. Vatandaştan biz muhtarlara gelecek şikayetleri bu temizlik çalışmasıyla önlenmiş oldu. Önümüz kış ve yağmursuyu ızgara temizliği olmazsa olmaz bir hizmetti. Sağ olsun MASKİ yetkilileri bu hizmeti gerçekleştirdi ve bizi yağmursuyu taşkınından kurtardı. En küçük sıkıntımızda dahi MASKİ hizmete hazır. Mahalleli ve muhtar olarak çalışmalardan çok memnunuz. Cengiz Başkanımız oldukça başımız dara düşmez. İlçemize ve mahallemize yapılan hizmetler için emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.